Zó rekende Gordon af met zijn vrees voor eenzaamheid

Gordon Heuckeroth gaat alweer 6 maanden nuchter door het leven. Zijn nieuwe bestaan zonder drank en drugs bevalt hem erg goed, maar toch vreesde de presentator voor eenzaamheid door zijn nieuwe levensstijl. Maar met deze angst rekende hij op bijzondere wijze af.

Dit vertelt de bekende man in een interview met BuzzE.

Verlengstuk therapie

Gordon presenteert het SBS6-programma 100 Jaar Jong, waarin hij honderdplussers volgt. De ouderen geven een openhartig inkijkje in hun leven. Het programma brengt de presentator veel, vertelt hij. “Ik zeg de hele tijd al tegen mensen: ik mag John de Mol wel geld gaan geven, want dit is gewoon een verlengstuk van de therapie die ik gehad heb”, verklaart Gordon. “Het is echt fantastisch.”

Eenzaamheid

Wat hij vooral zo mooi vindt, is dat de ouderen in het programma niet eenzaam zijn. En dat geeft hem hoop, aangezien eenzaamheid een grote vrees voor Gordon is geweest. “Op de een of andere manier creëren ze toch een respectvolle vriendenkring, of familiekring die nog steeds bij ze over de vloer komen. Ze zijn alleen, maar niet eenzaam.”

Oud worden

Door het programma en zijn therapie ziet de 51-jarige Gordon het leven weer zonnig in. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet zo oud hoef te worden, maar als het zo kan, in deze omstandigheden met een goede gezondheid, met de mobiliteit die je nog hebt, dat al je zintuigen het nog allemaal doen… ja, waarom niet?”, aldus Gordon.

