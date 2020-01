Gordon is 6 maanden 'clean': "Ik ben een stuk eenzamer geworden"

Een half jaar geleden rekende Gordon definitief af met zijn drank- en drugsgebruik. Op Instagram maakt de zanger de balans op na deze 6 maanden.

Energie

“Vandaag is het alweer 6 maanden geleden dat ik gedag zei tegen drank en drugs in mijn leven. En na 6 maanden wil ik even de balans opmaken hoe dit me tot nu toe is bevallen”, begint Gordon zijn bericht. “Het was eigenlijk best wel eenvoudig, op bepaalde momenten na. Ik heb het idee dat ik lichamelijk sterker ben geworden, meer energie heb en vooral helder in mijn hoofd.”

Advertentie

Jonge God

“Waar ik voorheen zo was afgeleid, ben ik nu rustiger en laat dingen gebeuren. De onrust die ik verdoofde is er nog wel, maar veel beter te handelen. Ik heb alles laten checken en ben topfit: bloeddruk van een jonge God en hart-, lever- en nierfuncties heel goed,” klinkt een blije Gordon.