Gordon schrijft een emotioneel bericht na ontknoping "Gordon gaat trouwen"

Wekenlang zaten we aan de buis gekluisterd om te zien met wie Gordon in het huwelijksbootje zou stappen in het tv-programma Gordon gaat trouwen.

De ontknoping bleek anders te zijn dan velen hadden verwacht. Gordon trouwde met niemand. In zowel horeca-ondernemer Rogier als de Italiaan Manuel heeft de zanger niet de ware gevonden.

Frustrerend

In een emotioneel bericht op zijn Facebookpagina reageert Gordon op deze gebeurtenis. “Lieve mensen, allereerst wil ik iedereen bedanken die mij op welke manier dan ook hebben gesteund in mijn beslissing. Het waren hele moeilijke weken vol van emoties en gevoelens die ik lang geleden heb gevoeld,” schrijft de zanger en presentator. “Alleen zat het juiste gevoel, de echte verliefdheid er helaas voor mij en voor mijn ‘mannen’ niet bij. Frustrerend als je weet met wat voor enthousiasme ik dit programma ben aangegaan maar als je iets met de juiste intenties aangaat moet je er ook met de juiste intenties uitgaan en dat heb ik gedaan.”

Doen alsof

Gordon bedankt Manuel en Rogier en de andere deelnemers voor het avontuur dat zij met hem zijn aangegaan. “Ik had kunnen doen alsof en met Manuel de makkelijke weg kiezen en een ‘tv huwelijk’ in scene zetten maar dat is oprecht nooit mijn bedoeling geweest, want ik wilde het echte gevoel en zeker niet iemand als Rogier kwetsen door net te doen alsof,” vervolgt Gordon.

Geloven in de liefde

“Ik ben wel enorm opgelucht dat ik weer ‘normaal’ kan doen en mezelf weer kan zijn in mijn gevoel. Ik blijf geloven in de liefde en ik weet zeker dat het op een dag goed zal komen,” aldus Gordon. “Maak jullie geen zorgen verder, ik was en ben nog steeds heel gelukkig met mijn leven, weliswaar zonder een liefde maar ik heb inmiddels geleerd dat je zelf de liefde van je leven bent en met die energie en kracht vertrouw ik erop dat alles goed komt.”

Lees hier het hele bericht:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: ANP