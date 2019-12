Vrede op aarde: Gordon en Connie Witteman leggen ruzie bij

De kerstperiode is een mooi moment om ruzies bij te leggen en stil te staan bij alle dierbaren in jouw leven. Dit moeten ook Gordon en Connie Witteman gedacht hebben, want zij hebben de strijdbijl woensdagavond na lange tijd begraven.

Dit deden de bekende Nederlanders tijdens de lampionnenactie voor het KWF Kankerfonds.

Nederland geeft licht

Tijdens de actie kwamen bekendheden van Hollandse bodem samen om een lichtje branden voor een (overleden) dierbare. Dit gebeurde in het Olympisch Stadion te Amsterdam voor de aftrap van de KWF-actie ‘Nederland geeft licht’. Onder andere Giel Beelen, Winston Gerschtanowitz, Leonie ter Braak, Monic Hendrickx, Gijs Staverman en Maik de Boer waren aanwezig.

Verzoenen

Gordon en Connie Witteman waren ook van de partij. De 2 hebben al langere tijd ruzie, maar besloten het tijdens het bijzondere evenement bij te leggen. Connie zette de eerste stap, meldt RTL Boulevard. “We hebben natuurlijk een lange tijd gedoe gehad, maar laten we vanavond verzoenen en alles achter ons laten”.

Instagramfoto

Gordon brandde een lichtje voor de man van de beste vriendin van zijn overleden moeder, schrijft hij bij een video van zichzelf met een lampion op Instagram. Onder de foto reageert Connie liefdevol: “Fijn elkaar weer geknuffeld te hebben. Lieve kus.” Het lijkt erop dat hiermee de ruzie dan ook is bijgelegd.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress