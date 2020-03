Gordon geraakt door lied van Jeangu: "Toepasselijk op mijn eigen situatie"

Woensdagavond is het nummer waarmee Jeangu Macrooy ons land dit jaar vertegenwoordigt op het Songfestival officieel bekend gemaakt. Het liedje Grow heeft een prachtige, emotionele tekst die veel mensen weet te raken, waaronder Gordon.

De zanger laat op Instagram weten wat hij van het liedje vindt.

Bij een foto van Jeangu schrijft hij: “Werkelijk schitterend de inzending voor het Eurovisie dit jaar van deze super getalenteerde vent Jeangu Macrooy. Diep geraakt door deze song Grow en hoe toepasselijk op mijn eigen situatie! Netherlands again 12 points!” Daar voegt hij de hashtags #indrukwekkend #tranen #zege #waanzinnig #kippenvel aan toe.

Moeilijke tijd

Gordon steekt niet onder stoelen of banken dat hij het af en toe zwaar heeft. Vorig jaar liet hij zich opnemen in een afkickkliniek wegens zijn drugsproblemen. Ook liet hij weten veel last te hebben van eenzaamheid. Afgelopen woensdag schrijft hij op Instagram: “Wat heb ik het moeilijk soms, het alleen zijn nekt me steeds meer maar ik blijf sterk al is het maar omdat ik het aan mezelf beloofd heb!”

Emotie

Jeangu liet bij de officiële bekendmaking van zijn lied weten dat mensen emotioneren precies is wat hij met dit lied hoopt te doen. “Emoties, goede en slechte, vormen een universele taal. Ik hoop dat mensen zich door dit nummer iets minder eenzaam voelen in hun zoektocht naar geluk. Ik geloof in de verbroederende kracht van muziek. Het is de reden dat ik doe wat ik doe.” aldus de zanger.

Heb je het liedje Grow nog niet gehoord? Beluister ‘m hier:



