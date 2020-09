Gordon is beroofd en mishandeld: “Ik dacht dat ik vermoord zou worden”

Gordon Heuckeroth stond afgelopen weekend doodsangsten uit. De televisiepresentator laat in een interview met De Telegraaf weten dat hij zaterdagnacht in zijn eigen appartement ernstig is mishandeld en beroofd is van zijn pinpas, creditcards en dure sieraden.

Gordon werd bij de beroving vastgebonden, met de dood bedreigd én kreeg een mes op zijn keel.

Advertentie

“Ik dacht dat ik zou worden vermoord”

Gordon is naar eigen zeggen ‘kapot’ van de gewelddadige actie. “Ik dacht dat ik zou worden vermoord. Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”