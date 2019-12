Gordon krijgt commentaar op eerlijke foto: 'Misschien je ogen liften?'

Gordon is momenteel bezig met een betere versie zijn van zichzelf. De zanger is gestopt met het drinken van alcohol en het gebruiken van drugs.

Op social media deelt hij af en toe een update over hoe het nu met hem gaat, in zijn ‘nieuwe leven’.

Op Instagram schrijft Gordon: ‘Dankbaar zijn voor kleine dingen, je zegeningen tellen en gelukkig zijn met jezelf dat is de kracht van ieders bestaan.’. Ook laat hij weten dat hij ‘happy single’ is. De meeste fans reageren vol begrip en vinden het mooi wat hij zegt. ‘Gelijk heb je!’, klinkt het dan ook. Ook zeggen anderen: ‘Je straalt weer!’

Trots

Maar niet iedereen is positief over de eerlijke foto van de zanger. Zo reageert iemand met de tekst: ‘Misschien even je ogen liften?’. Anderen nemen het gelijk voor Gordon op. ‘Wat een misplaatste opmerking’, vinden velen. Gordon reageert zelf nog nergens op – misschien maar slim ook. Want hier zou hij zijn energie zeker niet aan moeten besteden. Je mag trots op jezelf zijn, Gordon!

Bron: Instagram. Beeld: ANP