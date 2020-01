Dít moment veranderende het leven van Gordon compleet

Gordon heeft zijn leven de afgelopen tijd volledig veranderd. Hij kickte af van zijn drank- en drugsverslaving en gaat inmiddels al geruime tijd nuchter door het leven. Toch was er één specifiek moment dat zijn levensinstelling voorgoed positief veranderde.

Dat deelt de presentator dinsdagavond met zijn volgers op Instagram.

Indruk

Met een videofragment laat Gordon weten dat het programma 100 jaar jong een grote impact op hem heeft gemaakt. In het SBS-programma volgt hij meerdere 100-jarigen, en toont hij hoe zij op hun oude dag in het leven staan. Er was echter één deelnemer die een grote indruk op hem maakte.

Positieve manier

“Als ik morgen sterf, zend dan dit fragment uit. Het heeft mijn leven veranderd in zo’n positieve manier, realisatie hoe kwetsbaar we zijn en dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt en in goede gezondheid je leven mag vervullen. Maar ook dat iedereen hier op aarde goed kan doen als je het maar wil, alleen dan”, begint de zanger zijn verhaal.

Hoogtepunt

“Voor mij was dit fragment nu al mijn hoogtepunt van dit jaar om met een levende legende een dansje te wagen en het afscheid nemen wat mij altijd zo zwaar valt. Maar Corry liet me weer voelen dat ik er wel degelijk toe doe en zelfs met mijn programma een verschil kan maken, dat geluksmoment vergeet ik nooit meer. Ik dank u hartelijk mevrouw Lustenhouwer dat ik bij u mocht zijn!”

