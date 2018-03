'Gordon past zijn boek aan op verzoek van zijn zus Lydia'

De pikante onthullingen in biografie van Gordon maken veel los. Zijn bloedeigen zus sleepte hem zelfs voor de rechter. En die zaak lijkt ze nu gewonnen te hebben.

Lydia Heuckeroth was ontzettend overstuur door een passage in Gordon: een biografie van een entertainer. De rechter zou nu besloten hebben dat dat stuk niet meer in het derde druk van het boek mag staan, meldt Shownieuws.

Seksueel misbruik

Het gaat om het stuk waarin Gordon vertelt dat hij van zijn zevende tot zijn twaalfde misbruikt is. “Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt. Sommigen willen er niet over praten, maar ik weet bijna zeker dat het ons allemaal is overkomen”, zo verwoordt de presentator in zijn biografie.

Stuk vuil

Niets van waar, beweert Lydia. In tranen vertelde ze aan Shownieuws dat Gordon niks aan haar en zijn broer Johny heeft gevraagd over dit misbruik alvorens de publicatie van het boek. “Je zet mijn ouders neer als een stuk vuil”, snikte ze.

Gezinsfoto

De zaak die ze daarom aanspande tegen Gordon, werpt dus zijn vruchten af. Naast de passage over seksueel misbruik, wordt ook een foto van Gordons gezin naar verluidt geschrapt uit het boek. Die zou namelijk ook zonder toestemming geplaatst zijn.

Contact met Lydia

Een woordvoerder van de uitgeverij van Gordons biografie laat aan Shownieuws weten dat er contact is geweest met de advocaat van Lydia. “Wij hebben uiteraard kennisgenomen van het feit dat mevrouw Heuckeroth moeite had met enkele passages in het boek van Gordon en hebben dat serieus genomen. (…) Verder kunnen we er helaas geen uitspraken over doen.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP