Gordon neemt belangrijke beslissing in zijn leven: hij gaat verhuizen

De villa in Blaricum van Gordon (51) zal binnenkort te koop staan. Voor Gordon is dit een duidelijke keuze: ‘Het is tijd voor verandering’.

De villa van de zanger stond in 2016 al te koop voor 2,9 miljoen euro. Nu wil hij dit huis achter zich laten om zich volledig te kunnen focussen op een nieuwe start. Dit nadat Gordon de afgelopen maanden is afgekickt van drank en drugs.

“Goedemorgen, vanuit mijn eigen zwembad, met heel mooi Kaapstad op de achtergrond en een sportschool’’, begint hij de videoboodschap op Instagram. “Ja, dit is dus het beroemde zwembad waar alle feestjes hebben plaatsgevonden, ooit”, grapt Gordon. “Maar ja, nu heb ik een ander leven…. ook leuk! Maar, ik ga mijn huis verkopen. Tijd voor verandering, dus ook tijd om het verleden achter me te laten.’’

Vanaf volgende week staat het huis te koop, aldus Gordon. Hij zegt dat hij er 20 jaar met plezier heeft gewoond. Waar de zanger naartoe gaat verhuizen, laat hij nog niet weten.

Bron: AD. Beeld: ANP