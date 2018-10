Gordon neemt een heel moeilijke beslissing

Gordon is apetrots op zijn drie Blushing-koffiezaken, maar vandaag vertelt hij dat hij een heel moeilijke beslissing heeft moeten nemen.

De deuren van de koffietent Blushing aan de Coolsingel in Rotterdam gaan namelijk definitief op slot. Dat laat de presentator in een persverklaring weten. Het is niet zo’n succes geworden als Gordon had gehoopt.

Mooie plannen

“Het is vreselijk jammer want ik geloofde echt in een dergelijk concept in Rotterdam, maar helaas heeft het toch een andere uitwerking gehad dan ik gedacht had”, vertelt hij. “Ik leg de focus nu op de mijn twee goed lopende zaken en op andere mooie horecaplannen.” Blushing in Rotterdam was de derde koffiezaak van Gordon. In Amsterdam en Blaricum lopen de tentjes wel goed en daar blijven ze gewoon open.

Deur dicht, raam open

Gordon neemt zijn verlies. “Ondernemen is risico’s nemen en dan moet je doorschakelen”, gaat hij verder. “We zijn met Blushing bezig om te groeien, maar als er stagnatie inzit dan moet je die oplossen en dat heb ik nu gedaan.” Maar Goor is niet bang dat dit verkeerd gaat uitpakken. “Er gaat een deur dicht en er gaat vast weer een raam open!”

Eén jaar

Afgelopen juni plaatste Gordon nog een video op Instagram waarin hij vertelde hoe trots hij was op zijn zaak in Rotterdam en dat hij niet kon geloven dat Blushing daar alweer een jaar open was.

