Gordon open over zijn leven na zijn drugsverslaving: 'Ik hield niet meer van mezelf'

Gordon is op social media open over zijn drank- en drugsverslaving en vooral over de tijd daarna. Hoe voelt het voor hem om afgekickt te zijn?

De 51-jarige zanger zit duidelijk een stuk beter in zijn vel.

Tijd voor een nieuwe drug

Op Instagram deelt Gordon de wijze woorden: ‘Alles hangt af van doorzettingsvermogen! Soms denk je ik kan en wil niet meer, maar als je dan weer bezig bent en de resultaten ziet, dan wil je nooit meer anders! Nog geen enkele behoefte gehad naar alcohol of drugs, mijn nieuwe drug is fit en helder zijn.’

‘Je bent een topper en een voorbeeld voor velen’, klinkt het onder zijn eerlijke bericht. Eerder zei Gordon al over de tijd in de kliniek in Zuid-Afrika: “Wat heb ik veel geleerd hier, maar vooral om weer van mezelf te houden, want dat deed ik al jaren niet meer”. Hij raadt het anderen dan ook aan. “Eigenlijk zou iedereen eens moeten doen wat ik nu heb gedaan – gewoon eens tijd voor jezelf nemen.”

