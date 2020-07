Gordon openhartig over terugval: “Ik schaam me dood”

Het is Gordon niet gelukt om tijdens de corona-isolatie nuchter te blijven. In een openhartig interview met Shownieuws vertelt de zanger dat hij een flinke terugval heeft gehad nadat hij tien maanden ‘clean’ was van drank en drugs.

Volgens Gordon kreeg hij tegenslag na tegenslag te verwerken.

“Dan ga je toch zoeken”

“Corona brak uit, mijn bedrijven kwamen stil te liggen, de talkshow met Patty waar we al zes jaar mee bezig waren viel opeens weg,” zo vertelde hij. “Mijn therapie viel weg, de AA-meetings vielen weg. Ik had geen drank meer in huis, maar dan ga je toch zoeken.”

“Diep teleurgesteld in mezelf”

Helaas voor Gordon had hij ook nog heel veel ‘KLM-huisjes’ met drank in huis waar hij uiteindelijk zijn toevlucht toe zocht. “Ik kon de deur niet uit naar de supermarkt. Dus ik heb de KLM-huisjes maar opengebroken, ik schaam me dood. Ik was diep teleurgesteld in mijzelf.” Gordon belde vervolgens ook nog een oude dealer en bestelde weer drugs. “Je denkt: fok it, de hele wereld zit thuis. Ik doe er niemand kwaad mee. Dat is vier dagen doorgegaan, ik verloor de controle weer.”

Toch weer hervonden

Daarna heeft hij zichzelf toch weer hervonden. “Ik voelde mij heel vies, dat ik mijzelf weer verloren had. Dat wilde ik niet meer, ik wilde niet meer dat leven dat ik vroeger had.”

Gordon vond zijn nieuwe liefde in tijden van corona

