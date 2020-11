Gordon over liefdesleven: “Ik heb volgende week een date met een vrouw”

Na een moeilijke tijd is Gordon toch weer langzaam bezig zijn leven op te pakken en dat betekent ook dat hij weer aan het daten geslagen is. In een interview met het YouTube-kanaal ‘NieuwNieuws’ laat de presentator verrassend genoeg weten dat hij deze keer een afspraakje heeft met een vrouw.

Gordon liet een tijdje geleden in het SBS-programma Waar is de Mol? weten dat hij een kinderwens heeft en dat een vrouw wellicht de oplossing zou zijn. Inmiddels lijkt hij daar serieuze stappen voor te hebben genomen.

Droomvrouw van Gordon

“Als je biseksueel bent, dan maakt het toch niet zoveel uit. Of het nou een man is of een vrouw,” aldus Gordon. Dat hij volgende week een date met een vrouw heeft staan, is dus ook niet zo heel verrassend. Toch zweert hij mannen nog niet af. “Maar je zou het bijna doen met al dat gezeik met al die kerels die ik heb,” aldus Gordon. De presentator laat weten dat hij niet per se een ideale vrouw heeft, maar dat hij wel op brunettes valt. “En niet te oud.” Op de vraag of zijn droomvrouw kinderen mag hebben heeft hij een duidelijk antwoord. “Nee, kinderen moeten we zelf doen natuurlijk.”