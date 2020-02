Gordon reageert voor het eerst op zijn racistische grap uit 2013

Gordon was maandagavond te gast bij De wereld draait door, om te praten over zijn nieuwe televisieprogramma met Patty Brard. In de uitzending ging Matthijs van Nieuwkerk ook in gesprek met Nederlanders met een Chinese afkomst over racisme, waardoor het interview met Gordon plots een bijzondere wending kreeg.

Het heersende coronavirus zorgt voor veel discriminatie van Nederlanders met Chinese roots. Om hier aandacht op te vestigen schoven journalist Pete Wu, activist Sioejeng Tsao en Rui Jun Luong bij Matthijs aan tafel aan, om de ernst van de zaak te bespreken. Rui Jun Luong werd in de bus aangesproken op het coronavirus en plaatste een filmpje hiervan online.

Advertentie

Racistische grap

Al snel ging het gesprek over Gordon. In 2013 maakte hij als jurylid van Holland’s got talent een racistische grap toen een kandidaat met Chinese achtergrond het podium betrad. Hij grapte: “Welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst?”, over de betreffende deelnemer. Deze grap werd destijds weggelachen, maar achtervolgt Gordon nu nog steeds.

Onwetendheid

“In al je onwetendheid denk je dat zulke grappen maken wel kan. Ik heb daar heel veel mensen over gesproken in de tijd.” Toch benadrukt hij over de racistische grap: “Met alle respect, ik kwalificeer mijzelf echt níet als racist. Ik heb respect voor alle bevolkingsgroepen.”

Diepe excuses

De zanger beseft wel hoe een dergelijke opmerking kwetsend en stigmatiserend kan zijn. Hij besluit dan ook jaren na dato alsnog zijn excuses te maken. “Ik heb mij er schuldig aan gemaakt en wil bij deze mijn diepe, diepe excuses maken en ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurd in Nederland”, aldus Gordon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress