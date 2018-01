Tv-kok Gordon Ramsay viel 25 kilo af: "Ik vreesde voor mijn leven"

De 51-jarige beroemde tv-kok Gordon Ramsay is maar liefst 25 kilo afgevallen. En dat was nodig, vertelt de Britse lekkerbek.

Door zijn overgewicht vreesde de Hell’s Kitchen-presentator namelijk voor zijn huwelijk én leven, onthult hij in een interview met Daily Mail – naar aanleiding van zijn nieuwste kookboek vol gezonde recepten.

Wake-upcall

Ramsay woog op z’n top ruim 114 kilo. Veel werken, uren doorhalen, ongezond snacken, alles maar voorproeven: het eiste zijn tol. “Ik zag eruit als een zak stront”, aldus de tv-kok. Het verbaast hem dat Tana, zijn vrouw, in die tijd bij hem is gebleven. “Zij werd alleen maar mooier en toch dook ze nog het bed in met een vetzak.” Het keerpunt kwam toen ook zij hem eerlijk zei dat hij inderdaad dik aan het worden was. “Dat was pijnlijk. Als ik naar mezelf in de spiegel keek, dacht ik: holy shit. Dus het was echt een wake-upcall.”

Hartaanval

Toch was er een nog veel belangrijkere reden voor Ramsay om het roer om te gooien. “Ik vreesde voor mijn leven.” Hij was bang om net als zijn vader jong te sterven. Die overleed op zijn 53e aan aan hartaanval. “Dat blijft een stok achter de deur. Die angst heb ik nog dagelijks. Ik kon niet zo goed met mijn vader overweg, maar ik mis hem nog steeds.” En dat verdriet en gemis wil hij zijn 4 kinderen besparen.

Militaire training

En dus schakelde hij een personal trainer in en gaat er sindsdien volop tegenaan. Bizar fanatiek, zelfs: hij volgt minimaal drie keer per week militaire trainingsprogramma’s, waarbij hij lange afstanden zwemt, roeit en fietst. Ja, de spierpijn is pittig, maar het allemaal zó waard, verzekert de kok.

Geen melk en kaas meer

Met bloedfanatiek sporten alleen kom je er niet. Ramsay pakte zijn eetgedrag dan ook aan. Met behulp van een diëtist? Welnee. Zijn advies: “Neem een paar glazen water voor je eet. Dit voorkomt dat je een derde keer eten opschept. Je voelt je er beter door en eet dus minder.” Ook drinkt Ramsay geen koemelk meer en laat hij kaas ook voor wat het is. Wél gelooft hij in jezelf belonen na een flinke sportprestatie. “Zo beloon ik mezelf met chocolade.”

Sportief gezin

Zijn vrouw en 4 kinderen, voor wie Ramsay zijn gezonde levensstijl allemaal doet, zijn zelf overigens ook op de gezonde tour. Zo lopen ze geregeld marathons, speelt zoon Jack (18) waterpolo op hoog niveau en is dochter Tilly (16) een fanatieke rugbyspeler.

Het resultaat mag er wezen. Bekijk deze voor- en nafoto’s maar eens:

