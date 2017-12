Gordon reageert voor het eerst op kritiek op 'Gordon gaat trouwen: "Het doet erg veel pijn"

Gordon besloot toch niet te trouwen, met Manuel of Rogier, in zijn programma ‘Gordon Gaat Trouwen’. Dat konden veel kijkers niet waarderen.

Ze voelden zich belazerd: waarom koos hij niet 1 van de 2 mannen? Op social media spuwt menig kijker gal. Nu reageert Gordon zelf op alle ophef. Hij is laaiend.

Leuke kerstgedachte

Tijdens RTL Late Night vertelt hij waarom hij niet is getrouwd: “Je wilt daar niet aan het altaar staan in je eentje, dat is heel pijnlijk. Het is onwijs kut dat ik niet verliefd ben geworden. Ik heb zelf ook met het idee geworsteld om dan maar te stoppen middenin de serie, want ‘dit gaat ‘m niet worden’, maar ik dacht juist: ik blijf positief, want wellicht springt de vonk wel over.”

Dan wordt hij steeds kwader: “Ik ben áltijd eerlijk, oprecht, recht door zee. Dankuwel thuis, echt heerlijk voor de kerstgedachte. Super gedaan.” Hij vindt alle kritiek erg moeilijk te verteren: “Dat doet erg veel pijn, omdat je een programma maakt met heel je hart.”

Andere kant

Daarnaast snijdt hij nog een ander punt aan: “Je leest nergens dat het voor de homo-acceptatie in Nederland, überhaupt in de wereld, een stap vooruit is. Dat mensen thuis tegen hun kinderen zeggen: kijk, dát is ook normaal. Waarom moet het altijd zo zuur?”

Angela de Jong: ‘De schijnvertoning van Gordon bewijst feilloos het failliet van RTL. De kijker wordt genaaid. Gewetenloos’ https://t.co/p2fISg8WGd pic.twitter.com/z6He77qsa9 — AD Show (@ADshownieuws) 15 december 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP