Gordon heeft spijt dat 'ie z'n ex heeft geslagen

Gordon heeft spijt dat hij zijn ex een keer heeft geslagen. Dit vertelde hij in de rechtbank in Lelystad, waar hij moest verschijnen omdat zijn ex een kort geding tegen hem had aangespannen.

“Ik kan het me niet eens herinneren”, zegt Gordon in de rechtbank. “Er zijn die avond allemaal dingen gebeurd. Het spijt me, meer kan ik er niet over zeggen.”

Bedreigd

Gordon zou zijn ex Kevin en zijn familie meerdere keren hebben bedreigd. Zowel telefonisch als met een mes, zegt de advocaat van Kevin. De advocaat van Gordon geeft aan dat er inderdaad een incident is geweest met een mes. Gordon zou Kevin een klap hebben gegeven, met de mes nog in zijn hand. Hij was toen onder invloed van drank en kwam er net achter dat Kevin hem had bedrogen met meerdere vrouwen. Gordon zou de dag erna gelijk zijn excuses hebben aangeboden, want hij schaamde zich er erg voor.

Fraude

Maar dit is niet het enige waar Gordon zich voor schaamt. Hij zou in het verleden zijn ex Kevin hebben geholpen met het plegen van examenfraude. Volgens Gorden wilde Kevin dolgraag mee naar Kaapstad, waardoor hij geen onderzoeksverslag kon maken. Hij heeft daarom iemand betaald om dit onderzoek te doen. Dit kostte hem 2500 euro, maar Gordon heeft dit voor hem betaald. Dit had hij nooit moeten doen, zegt de zanger. Hij deed dit omdat hij zo verliefd was. Kevin beweert daarentegen dat hij helemaal geen fraude heeft gepleegd. Dit heeft hij ook verklaard onder ede van de examencommissie van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Stalking

Kevin klaagt Gordon aan voor stalking. Hij eist dan ook een contactverbod. Maar Gordon beweert dat dit nergens voor nodig is. Op 3 maart heeft Gordon voor het laatst een berichtje gestuurd. Er kan dus geen sprake zijn van stalking. Ook zou er volgens Kevin nooit sprake zijn geweest van een relatie tussen hem en de zanger. Gorden legt uit dat hij in het openbaar nooit meer zal spreken over zijn “ex”.

Uitspraak

Op 23 april doet de rechtbank in Lelystad uitspraak. De rechter had beide mannen voorgesteld er samen uit te komen, maar dit is helaas niet gelukt. Kevin eist een contactverbod met daarbij een dwangsom. Dit gaat volgens Gordon en zijn advocaat een stap te ver. Gordon wil een rectificatie, zodat hij ‘gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN’er’. Daarnaast wil hij dat er wordt aangetoond dat hij geen leugenaar is, maar dit vinden Kevin en zijn advocaat weer te ver gaan.

Bron: AD & NU.nl. Beeld: ANP