Emotionele Gordon staat op deze manier stil bij de sterfdag van zijn moeder

Gordon Heuckeroth heeft een moeilijke dag: vandaag is het precies 8 jaar geleden dat zijn moeder overleed. Hij staat bij haar overlijden stil.

Dat doet de zanger door het delen van een foto.

“Vandaag alweer 8 jaar niet meer in ons midden maar voor altijd in mijn hart. Mama ik hou van je!”, schrijft hij bij zijn foto. Marie, de moeder van de artiest, overleed op 79-jarige leeftijd aan een hartaanval. Gordon heeft altijd een goede band met haar gehad. Zijn vader overleed al in 1997. Gordon heeft drie zussen – Marja, Lydia en Joke – en twee broers – Johnny en Martin.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram