Gordon deelt stralende foto: "Maar ik heb nog een lange weg te gaan"

2019 was absoluut geen makkelijk jaar voor Gordon. In juli liet de presentator weten dat hij zich op zou laten nemen in een verslavingskliniek, om daar van zijn drugsverslaving af te komen. Gelukkig gaat het inmiddels stukken beter.

Vrijdag deelt hij trots een stralende foto op Instagram.

“Deze foto verwoordt precies hoe ik me voel”, begint Gordon blij. “Gelukkig en schoon van alle slechte dingen die mijn leven negatief hebben beïnvloed. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik kan dit iedereen aanraden. Gewoon lief zijn voor jezelf en je omringen met goede lieve leuke mensen. Fijn weekend allemaal”, besluit Gordon zijn bericht.

Onder de foto regent het complimenten van zijn volgers. “Wat zie je er goed uit” en “Vind het zo goed van je”, klinkt het:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 13 Dec 2019 om 3:44 (PST)

Bron: Instagram Gordon. Beeld: ANP