Gordon volgt streng dieet en valt in één week al 4 kilo af

Gordon (49) is bezig met een streng dieet: hij zit in een detoxkliniek in de Spaanse stad Alicante.

Hij wil graag wat kilo’s kwijt en let daarom erg op wat hij eet.

Wortelsap

In de afgelopen week viel hij bijna 4 kilo af. Gordon vond het lastig, maar is tevreden: “De eerste dagen dacht ik ‘mijn god, wat doe ik hier?’, maar het intensieve programma met het weinige maar verrukkelijke eten maakten het allemaal prima draagbaar. Ik ben het sporten weer op gaan pakken na een maand niks en ben daar zo blij mee. Ik kan alleen geen thee, wortelsap, zeewier, massageolie en therapeut meer zien.”

Trouwen

Gordon is bezig met zijn eigen bruiloft plannen: in Gordon Gaat Trouwen gaat de presentator op zoek naar de liefde van zijn leven. Met één van hen trouwt Gordon uiteindelijk en zelfs de trouwdatum staat al vast. Op 22 november is de grote dag, ergens in Zuid-Afrika.

