Gordon gaat trouwen met een onbekende man

Leuk nieuws: Gordon komt met een nieuw programma op televisie. Deze keer geeft hij vrouwen geen make-over of helpt hij ouderen, maar stapt hij in het huwelijksbootje. Ja, echt waar.

In een televisieprogramma gaat Gordon trouwen met een onbekende man. In 8 afleveringen gaan vrienden en wetenschappers op zoek naar een leuke man voor Gordon. De presentator bevestigt dat nieuws op Facebook. In een bericht schrijft hij: “Ik heb enorm getwijfeld of dit wel de juiste weg is, maar het pad waar ik nu op loop heeft ook geen happy end. Ik ben niet echt op zoek, ik ben zelfs happier dan normaal, maar ik heb altijd gezegd ik wil trouwen voor mijn 50ste. En dat is volgend jaar.”