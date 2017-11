Zus Gordon verklapt met wie haar broer gaat trouwen (spoiler alert!)

Ook zo verslaafd aan Gordon Gaat Trouwen… Maar Met Wie? Wij ook! We zijn heel benieuwd wie Gordon uiteindelijk gaat kiezen, maar nu blijkt dat zijn zus al haar mondje voorbij heeft gepraat. Oeps!

LET OP: lees niet verder als je niet wil weten met wie Gordon in het huwelijksbootje stapt.

Op Facebook verscheen afgelopen week een roddel waarin iemand verklapte dat hij/zij te weten was gekomen met wie Gordon vorige week in Zuid-Afrika getrouwd is.

Nu zijn roddels maar roddels, totdat Gordons zus Lijdia van Geyten Heuckeroth onder de status reageerde met het veelzeggende “Wist ik al 2 weken geleden”. Niet zo handig, Lijdia.

Benieuwd? De roddel op Facebook ging over de knappe Italiaanse steward Manuel Schiavi (zie onderstaande foto)

Nog een week of drie en dan weten we het écht. Wij verklappen dat wij eigenlijk #teamRogier zijn.

Bron: Slebs.nl. Beeld: ANP.