Al weken speculeerden kijkers van “Gordon gaat trouwen… Maar met wie?” over met wie Gordon nou écht in het huwelijksbootje zou gaan stappen.

Het antwoord: Gordon trouwt met niemand.

Geruchten

Enerzijds gingen er geruchten rond dat Gordon een ring om de vinger van de Italiaanse Manuel Schiavi had geschoven, omdat Gordons zus iets dergelijks had beweerd op Facebook. Later werd daarover gezegd dat Gordon al jaren geen contact meer heeft met Lijdia, de zus in kwestie.

Ring

Maar toen verscheen er een clipje van Rogier op Instagram, waarin de Leidenaar zijn volgers vertelde weer geland te zijn op Schiphol. Omdat Rogier even aan zijn kind krabde, werd ineens een glimmende ring duidelijk zichtbaar… Had Gordon dan tóch voor de ‘stabiele’ horecaondernemer gekozen?

Maar nee… Vanavond werd eindelijk duidelijk dat Goor heeft besloten om níet te trouwen met één van de twee kandidaten, omdat hij niet de ware heeft gevonden.

Beeld: ANP.