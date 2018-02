Zó ziet Gordon eruit als hij zich verkleedt als prinses Beatrix

Als je denkt aan prinses Beatrix dan zul je niet zo gauw aan zanger Gordon denken en als je denkt aan Gordon, dan denk je niet gelijk aan prinses Beatrix.

Deze week werd onze oud-koningin 80 jaar. Vandaag viert ze haar feestje in het Paleis op de Dam.

Kijk nou toch

Of het komt door haar verjaardag of door een gekke bui, dat is niet bekend, maar Gordon plaatst een foto op Instagram waarop te zien is dat hij is verkleed als prinses Beatrix. “Hoe gek wil je het hebben”, schrijft hij erbij. Daarnaast zegt hij dat het gaat om ‘een oude foto’. Momenteel presenteert Gordon het programma ‘Op Goed Geluk’, maar de kijkers zijn hard voor de Gooische ster. Zo schrijven andere media: “Hij doet de romantiek in het programma geen goed.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP