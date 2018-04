Gordon wint kort geding tegen ex: 'Ik voel me allesbehalve winnaar'

Gordon heeft het kort geding tegenover zijn ex gewonnen. Kevin B. noemde hem een stalker en zei dat Gordon de relatie tussen hen had verzonnen. Maar volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een “affectieve en seksuele relatie” tussen de twee.

De rechter is tot deze uitspraak gekomen, nadat ze duizenden WhatsApp-berichten tussen Gordon en Kevin heeft bestudeerd.

Geen contactverbod

Kevin beweerde dat Gordon hem zou stalken. Ook zei hij dat hij nooit een relatie met de entertainer heeft gehad. Hij eiste dan ook een contactverbod. Maar een contact- en publicatieverbod werd door de rechter afgewezen en er werd vastgesteld dat er wel degelijk sprake was van een ‘affectieve en seksuele relatie’ tussen de twee.

Intieme samenzijn

In hun WhatsApp-berichten was te lezen dat de mannen veel berichten naar elkaar stuurden over hun intieme samenzijn. Ze hebben het zelfs gehad over het feit dat ze binnenkort zes maanden bij elkaar zouden zijn. Dat vond de rechter bewijs genoeg.

Pijnlijk

Gordon: “Ik ben blij dat hiermee de leugens die B. over onze relatie heeft verspreid publiekelijk worden rechtgezet. Het is zo pijnlijk geweest om als leugenaar te worden afgeschilderd, terwijl we een geweldige liefdevolle relatie hebben gehad.” Maar een winnaar voelt hij zich niet, laat hij op Facebook weten. “Vandaag won de liefde van de leugens. Ik voel me allesbehalve winnaar, m’n privéleven op straat en mijn liefde en vriend kwijt. Op de vraag waarom zal ik nooit antwoord krijgen. Nu een hele dikke streep eronder en blijven geloven in de liefde.”

Kevin en zijn advocaat wilden geen commentaar geven op de uitspraak.

Bron: AD. Beeld: ANP