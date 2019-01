Gordon is wóest op tv-recensent Angela de Jong en 'verklaart haar de oorlog'

Een column van tv-recensent Angela de Jong voor het ‘AD’ is compleet in het verkeerde keelgat van Gordon geschoten. Hij schrijft zijn woede van zich af op Facebook en zegt onder andere ‘de oorlog aan te gaan met Angela’.

Laten we bij het begin beginnen: gister werd bekend dat Wendy van Dijk de overstap maakt van RTL naar Talpa. Vorig jaar deed Gordon hetzelfde. In haar column schrijft Angela de Jong dat ‘De Mol de oorlog niet gaat winnen met Wendy’. Ook noemt ze Gordon en Wendy ‘sleets’ en ‘op hun retour’.

Gordon laat het niet op zich zitten en maakt op zijn Facebook-pagina duidelijk hoe hij erover denkt. In een enorm lange post schrijft hij onder andere:

“Vanmorgen noemde je Wendy en mij sleets, oftewel die hebben hun beste tijd wel gehad. Wij, twee keihard werkende mensen van 47 en 50 krijgen dus via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen want John ‘gaat de oorlog niet winnen’ met sterren zoals wij. Die oorlog ben jij alleen gestart en niemand tot vandeweek in DWDD heeft zijn mond open durven trekken en daar maak ik nu een eind aan. Ik ga die oorlog met jou aan en veeg als het moet echt de vloer met je aan, want je komt aan mijn brood en die van vele andere collega’s.

Ik heb eigenlijk nu al weer spijt van dit maar ik haat het als mensen misbruik maken van hun machtspositie en hiermee mensen moedwillig beschadigen. Wie weet was jij wel een van de redenen van de huwelijkscrisis van mijn lieve collega Wendy, heb je daar wel eens bij stil gestaan? Mijn advies naar jou toe is, schrijf over de inhoud van het programma, hoe het gemaakt is en de kwaliteiten van de presentator/trice en hou op om het persoonlijke leven erbij te betrekken van de persoon in kwestie.”

De reacties onder zijn posts zijn overwegend positief. Zo reageert iemand: “Het allermooiste aan deze oorlog via de media is dat je opkomt voor je collega Wendy die nu toch al niet zo gelukkig is.” En: “Vergeet niet dat ze de camembert wegspoelt met een fles azijn uit een slecht jaar. Na Humberto en Wendy is ook Frans Bauer aan de beurt lijkt wel.”

Toch is niet iedereen het ermee eens: “Joh laat je niet zo kennen. Zij geeft commentaar op bnn-ers en jij geeft commentaar aan kandidaten waarmee je hun carrière ook stimuleert of schaad. Vrijheid van meningsuiting toch..?”

Bron: Facebook Gordon. Beeld: ANP