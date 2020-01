Dít zijn de genomineerden van de Gouden RadioRing 2020

Net voor de stembussen opengaan, zijn de genomineerden van de Zilveren Radioster en de Gouden RadioRing 2020 naar buiten gebracht. Het blijkt dat twee eerdere kanshebbers wederom de strijd met elkaar aangaan.

De AVROTROS maakt de kanshebbers dinsdagochtend vroeg bekend.

Advertentie

Zilveren RadioSter Vrouw

Niemand minder dan Marieke Elsinga (Qmusic), Annemieke Schollaardt (NPO Radio2) en Amber Delil (SLAM!) zijn genomineerd voor de Zilveren RadioSter Vrouw. Marieke Elsinga was eerder al genomineerd en sleepte in 2019 de felbegeerde titel binnen.

Zilveren RadioSter Man

Ook de mannelijke kanshebbers zijn bekend. Dit jaar maken Gerard Ekdom (Radio 10), Wilfred Genee (Radio Veronica) en Bram Krikke (SLAM!) kans op de Zilveren RadioSter Man. Dit is, zoals de naam al doet vermoeden, de prijs voor beste mannelijke radiopresentator.

Gouden RadioRing

Marieke Elsinga is echter in nóg een categorie genomineerd. Want de blondine maakt samen met haar Qmusic-collega Mattie Valk met hun programma Mattie & Marieke kans op de Gouden RadioRing. Voor deze prijs is ook het radioprogramma Club Ondersteboven van SLAM genomineerd. Dit wordt gepresenteerd door radio-dj Tom van der Weerd en sidekick Bram Krikke.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress