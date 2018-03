Ga de grachten (nog) niet op: schaatsster zakt door het ijs middenin Amsterdam

Opnieuw geldt vandaag code geel: het is bizar koud in ons land. De gevoelstemperatuur zakt vannacht weer tot min 15 graden.

Die kou zorgt er niet alleen voor dat we massaal binnen willen blijven zitten, maar ook voor de nodige ijspret. Want veel fanatiekelingen denken dat het ijs al dik genoeg is om erop te schaatsen.

Schrikken

Zo ook in Amsterdam. De grachten zijn dicht en dus wagen waaghalzen zich op het ijs. Vanmiddag ging het op de Prinsengracht mis. Een schaatsster zakte daar door het ijs. Via het raam van een woonboot heeft een omstander haar uit het wak getrokken. “Ze is oké”, schrijft omstander Thomas Schlijper op Twitter. “De ambulance is er nu. En ik ga droge kleren aantrekken.” Zijn video is al meer dan 10.000 keer bekeken in een paar uur tijd.

Warmere dagen

Het gaat vannacht nog zeker 6 tot 10 graden vriezen in grote delen van het land. Morgen wordt het iets zachter. In het weekend wordt het weer 3 tot 5 graden boven nul, dus dan is het definitief afgelopen met het schaatsweer.

Bekijk hier de beelden van vanmiddag:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP