Man zorgt voor hilariteit op eigen begrafenis: "Laat me eruit!"

Je zult raar opkijken en wellicht best even schrikken als je op een begrafenis ineens de stem van de overledene hoort roepen “laat me eruit!”. Het overkwam vrienden en familie van de Ierse Shay Bradley.

De oud-militair had voor zijn dood een audio-boodschap ingesproken.

Grapje van de overledene

Toen de rouwende vrienden en familieleden zich rond de kist verzamelden voor het laatste afscheid, klonk ineens de stem van Shay uit de grond. “Hallo, help! Laat me eruit!” Ook klonk het: “Waar ben ik? Het is donker hier!”.

Laatste wens

Een groot deel van de nabestaanden kon er wel om lachen. Volgens dochter Andrea wilde Shay zijn vrienden met een goed gevoel achterlaten en hen laten zien dat hij zijn gevoel voor humor niet kwijt was. “Het was zijn laatste wens dat we deze audio zouden afspelen”, schrijft ze op Twitter.

Een video van de begrafenis ging vervolgens al snel het internet over. Shay overleed op 8 oktober na een ziekbed.

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man…. To make us all laugh when we were incredibly sad….. He was some man for one man…. Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL

— Andrea (@Andrea36496119) October 13, 2019