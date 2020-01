Zanger haalt hilarische grap uit na keihard commentaar van Anouk

In The Voice of Holland zijn de deelnemers bezig met de Battles. Ze nemen het op tegen een andere zanger of zangeres en hopen dat hun coach voor hen kiest.

Zo ook Lars Koehoorn, die in het team van Waylon zit.

Nieuwe baan

Hij neemt het op tegen twee andere zangers. Maar het commentaar van Anouk is vervolgens niet mals. Ze vindt het geen best optreden en zegt dat de jongens vooral wat ‘ster-allure’ missen. Anouk: ‘Zoals jullie er nu uitzien, tja, dan hadden jullie net zo goed filiaalmanager van de MediaMarkt in Roermond kunnen zijn, ik mis een beetje de artiest op het podium’. Keihard, maar Lars weet er met een knipoog mee om te gaan, ondanks dat hij uit de competitie ligt…

Op social media schrijft hij dat hij is begonnen met een nieuwe baan: en dat kunnen de kijkers wel waarderen.

Overigens is het ook duidelijk te zien dat Anouk en coach Jorik niet de beste vrienden zijn. Dat ze het wel goed kan vinden met coach Ali, vinden kijkers opmerkelijk:

Wat je ook van Lil’Kleine vindt… …hij weet mensen te verbinden!!! (in gezamenlijke afkeer van hemzelf, maar toch)#tvoh pic.twitter.com/NBLcqiUhbe — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) January 17, 2020

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress