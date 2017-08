Grap over Patricia's gelekte seksvideo gaat het internet over

Presentator Jan Versteegh schoof samen met Patricia Paay aan bij het praatprogramma Linda’s Zomerweek.

Patricia vertelde over dat ze ‘graag nieuwe dingen probeert’. “Ik wil alles proeven, alles weten, alles… Dat is altijd zo geweest”.

Lachen

Jan (31) zat naast haar en kon het niet laten om een grapje in te koppen. “Dat alles proeven is niet helemaal goed gegaan dan”, zegt hij, en hij doelt natuurlijk op de heftige video die rondging waarin te zien was hoe Patricia (68) plasseks had. Het publiek én presentatrice Linda de Mol schieten vervolgens in de lach. Patricia zelf kan er ook wel een beetje om lachen en reageert met: “Nee. Dat had ik beter niet kunnen doen”. Verder gaat ze er niet uitgebreid op in.

Bekende lijst

De 1e aflevering van het programma met Paay en Versteegh is aanstaande maandag op RTL 4 te zien. Ook Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst en actrice Elise Schaap, cabaretier Claudia de Breij en turner Epke Zonderland, schrijfster Saskia Noort en cabaretier Najib Amhali en presentatrice Astrid Joosten en presentator Beau van Erven Dorens schuiven in dit seizoen aan.

Bron: AD. Beeld: ANP