Grap met 'supergezond' ijsje van Nederlandse ijssalon gaat de wereld over

We zouden het graag anders zien, maar ijs is nou eenmaal niet de gezondste snack die je kunt kiezen. Ijsmaker Thomas van Zaanen luistert daarom graag naar de wensen van zijn klanten en bedacht deze keer wel héél gezond ijs.

Thomas weet inmiddels heel goed hoe hij goed kan scoren op social media. Al eerder ging zijn ijssmaak met twaalf soorten Tony’s Chocolonely het internet over. Hij had de smaak goed te pakken en bedacht een nieuw grapje om op Facebook te delen. Hij vulde voor de foto een van de ijsbakken met ijsklontjes en schreef daarbij: “Nu bij ons! Ijs zonder suiker, zonder ei, lactosevrij, glutenvrij, vegan en zonder calorieën.” Al snel kreeg het bericht veel likes en reacties en ging het zelfs buiten Nederland het internet over.

Reacties

Toch viel het grapje van de ijssalon in Leidschendam niet bij iedereen in de smaak. Onder het bericht kwamen ook reacties van mensen (met allergieën) die zich niet serieus genomen voelde. “Ik wil zoveel mogelijk rekening houden met dieet- en allergiewensen. We hebben ijs zonder suiker, notenvrij ijs, sorbetijs zonder ei, zelfs hoorntjes zonder gluten, om maar wat op te noemen. Dat vind ik heel belangrijk. Die bak met ijsblokjes was gewoon lollig bedoeld”, reageert hij op alle ophef in De Telegraaf. Inmiddels wordt zijn grap overgenomen door ijssalons in Duitsland en Amerika en kun je het dus wel een geslaagde stunt noemen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: Facebook/iStock.