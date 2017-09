Dít is waarom iedereen grappen maakt over de bibliotheek in Leiden

De bibliotheek van de universiteit in Leiden heeft een nogal ongemakkelijke naam gekregen.

Althans, de afkorting is een beetje onhandig uitgekozen. Op Twitter showt de universiteit met trots de nieuwe belettering en vormgeving van de universiteitsbibliotheek.

Oeps

De bieb is ontzettend internationaal en krijgt daarom een Engelse naam: Leiden University Library. Dat klinkt goed, zul je aanvankelijk denken. Maar uiteraard korten veel studenten deze naam af, en dan heet het opeens LUL. Voor buitenlandse studenten misschien geen probleem, maar ja, alle Nederlanders weten wél heel goed wat dit woord betekent.

Daarom stromen de reacties en grappen op Twitter binnen.

(Lul means dick)

Leiden University Library. They tried to be international and failed in Dutch 😂

— Rachel Thijssen 🇳🇱 (@rachel_thijssen) 11 september 2017