Minister Grapperhaus laat traan tijdens debat, maar mag wel blijven

Het was een zware avond voor minister Grapperhaus. Tot diep in de nacht moest hij vechten voor zijn functie als minister van Justitie en Veiligheid. Het resultaat is dat hij mag blijven, maar hij ging een aantal keren diep door het stof.

Ferd Grapperhaus kwam onder vuur te liggen nadat er foto’s van zijn huwelijksfeest naar buiten gebracht werden waarop te zien is dat zijn gasten en hij zelf geen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ongeloofwaardig

Veel burgers, maar ook collega’s van de minister, vinden dat dit zijn geloofwaardigheid niet ten goede komt. Zeker omdat hij de afgelopen tijd harde bewoordingen heeft gebruikt. Zo noemde hij mensen die in coronatijd feesten geven ‘aso’s’. Daarnaast is hij degene die de coronaboete en de bijbehorende aantekening op het strafblad in het leven heeft geroepen. Zelf krijgt hij geen strafblad na het overtreden van de regels.