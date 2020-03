Minister Grapperhaus: "Alle evenementen tot 1 juni verboden"

Maandagavond spraken onder meer premier Rutte en minister Grapperhaus tijdens een live een persconferentie op televisie opnieuw het Nederlandse volk toe. Ditmaal over aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Afgelopen weekend stonden kranten en social media vol met foto’s van groepen mensen die bij elkaar kwamen. In het bos, op het strand of in het park: op allerlei plekken lapten mensen de maatregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden aan hun laars.

Premier Rutte nam tijdens de persconferentie als eerste het woord. Hij toonde zijn waardering voor het harde werken in ziekenhuizen en de samenwerking tussen ziekenhuizen om coronapatiënten zo goed mogelijk te verzorgen. “Jullie werken hard, wij gaan ons allemaal aan de regels houden”, sprak hij.