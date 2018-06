Dít grappige moment hebben we allemaal gemist tijdens de Royal Ascot

Of je nu een royal bent of niet, in de zomer ontkom je niet aan die vervelende insecten. De gravin van Wessex, Sophie, ondervond dit gister aan den lijve. Tijdens een koetsritje naar de bekende paardenraces op Royal Ascot, voelt ze opeens iets tegen haar gezicht vliegen.

Haar geschrokken gezicht spreekt boekdelen, maar de de dochter van prins Edward (de jongste zoon van koningin Elizabeth) herpakt zich al snel. Gelukkig voor ons hebben de camera’s alles vastgelegd:

A warm welcome to the newly-married Duke and Duchess of Sussex at #RoyalAscot… pic.twitter.com/LloJ3Vvsq2 — Ascot Racecourse (@Ascot) 19 juni 2018

Bezorgde Meghan

Het grappige momentje is haar gezelschap ook niet ontgaan. Een bezorgde Meghan Markle plaatst meteen een hand op Sophie’s schouder en vraagt haar of alles goed gaat. En Sophie? Die lacht alles weg.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty Images

