Grappig: zoontje van Jochem Myjer lijkt wel heel veel op bekende vriend

Hoewel Jochem Myjer heel veel lovende reacties ontving over zijn documentaire in het NPO-programma ‘Het Uur van de Wolf’, kreeg hij ook de nodige reacties over zijn zoontje. Veel mensen vinden namelijk dat Melle opvallend veel op een vriend van Jochem lijkt…

En Jochem Myjer zou natuurlijk niet Jochem Myer zijn als hij daar niet de humor van zou in zien.

Klaas van der Eerden

Op Instagram plaatst hij een foto van zijn zoontje naast een jeugdfoto van Klaas van der Eerden, een cabaretier én goede vriend van Jochem. “Als je naar aanleiding van Het Uur van de Wolf al vijf berichten via social media krijgt, dat mijn zoon wel erg lijkt op één van mijn beste vrienden Klaas van der Eerden, begin ik me toch een klein beetje zorgen te maken,” zo schrijft hij bij de foto’s.

Reactie Jochem Myer

Jochem laat weten dat hij voor de zekerheid ‘toch even een jeugdfoto van hem heeft gevraagd’ om de gelijkenis tussen zijn zoontje en Klaas te controleren. Ondanks de gelijkenis is Jochem er van overtuigd dat Melle zijn eigen vlees en bloed is. “Ik begin me pas echt zorgen te maken als hij hetzelfde hartvormige borsthaar van Klaas krijgt.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP