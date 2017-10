Dít grappige detail was je nog niet opgevallen aan de foto’s van Máxima en de prinsesjes

Wij kunnen blíjven kijken naar de prachtige nieuwe foto’s die fotograaf Erwin Olaf maakte van koningin Máxima en de prinsesjes. En als je maar lang genoeg naar de foto’s tuurt, zie je plotseling een heel leuk detail!

Fotograaf Erwin Olaf heeft de plaatjes namelijk zo geschoten dat hij zelf ook op elk van de foto’s staat:

Grappig. Erwin Olaf zelf staat ook op alle foto’s. https://t.co/xz2UP693e6 pic.twitter.com/Tpk5emo35w — Niek Froma (@niekfroma) 30 september 2017

Alle vrijheid

De fotograaf kreeg alle vrijheid bij het maken van de foto’s, vertelt hij tegen NOS. “Ik mocht bepalen hoe de foto’s er uit zouden zien. Mijn voorstel moest natuurlijk wel worden goedgekeurd. Ik ben er echt wel blij mee.” Olaf vertelt waarom hij zo dichtbij is gaan staan bij het maken van de foto’s. “Het was heel impulsief. Die intimiteit van zo close trekt mij heel erg aan. Het is een moeder met dochters die wij altijd van dichtbij zien, maar niet echt kennen.”

Kijk nog maar eens goed en spot de fotograaf in alle foto’s: