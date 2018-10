Dít zijn de grappigste reacties op Twitter over de Instagram-storing

Mocht je het gemist hebben: Instagram had woensdagochtend een storing. Zowel de app als de site waren dik een uur niet bereikbaar en gaven een foutmelding.

Inderdaad: paniek. De wereld in rep en roer. Dan maar op Twitter, moeten veel mensen gedacht hebben. Dat leverde een stroom aan wanhopige reacties op, waarvan wij de grappigste hebben verzameld.

Instagram is down

Haha. Je weet dat je een oude lul bent als je op Twitter moet lezen dat instagram kapot is. — Mark Versteden (@markversteden) October 3, 2018

Geef toe: jij kwam ook op twitter om te kijken of #instagram eruit lag? — Ellen Broekhuizen (@EllenB89) October 3, 2018

Instagram is down! De paniek, de angst, hoe leefden we eerst zonder ook alweer?#instagramdown — Kimberly ☆ Beebs & Moms (@beebsandmoms) October 3, 2018

Hoeveel mensen moeten nu even afkicken nu #Instagram defect is? — ⚡ Robin ⚡Poбин⚡ (@Donderwolkje) October 3, 2018

Instagram kapot, kun je over lezen op Twitter #instagramdown — Rob Speekenbrink (@RobSpeekenbrink) October 3, 2018

Instagram is down. Gelukkig hebben we de foto’s nog. — Merijn© (@MerijnAAA) October 3, 2018

Dit is toch wel alarmerend wanneer Instagram het niet meer doet 🚨😭. Wilde zo graag weer een foto maken van mijn koffiebeker. pic.twitter.com/uwcpbkoSH7 — Tom (@tombalfoort) October 3, 2018

nou moeten mensen niet allemaal gaan janken dan instagram eruit ligt hoor, ga maar eens de echte wereld bekijken ipv door al die fotootjes scrollen — Ischa (@_iischa_) October 3, 2018

Ach instagram ligt er pas 41 minuten, 20 seconden en 5 mini seconden uit 😨😖😟😵 — Bas van den Heuvel (@vandenheuvelbas) October 3, 2018

Instagram down: PANIEK in de wereld!!! 🙊🙉🙈 — Jan van der Aa (@janvdaa) October 3, 2018

Willen jullie alstublieft jullie ontbijt hier posten? Instagram ligt al de hele ochtend plat, en ik wil DOLGRAAG weten wat jullie gegeten hebben. Ik accepteer wel enkel foto’s met witte achtergronden, minstens één plant en voedsel dat op kleur gesorteerd is. Dank bij voorbaat. — zazoe (@ikbenhamza) October 3, 2018

Ah het leven wordt een stuk rustiger. Instagram is down. Nu Facebook en Twitter nog. #helloreallife #instagram pic.twitter.com/yw386bL8gl — Sandy Bouwman (@Sannekuuh) October 3, 2018

Oorzaak onbekend

De app ververste niet meer en de gebruikers op de site kregen de melding ‘5xx Server Error’ te zien. Inmiddels is de storing verholpen, maar de oorzaak ervan is nog niet bekend. Het lijkt erop dat gebruikers over heel de wereld er last van hadden. Volgens Downdetector, één van de websites die het aantal storingsmeldingen bijhoudt, is het aantal storingen in West-Europa en Australië het grootst.

Bron: Twitter, Downdetector. Beeld: iStock