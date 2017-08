Dít zijn de grappigste en vreemdste foto's van het internet

Op social media kom je vaak alleen de mooiste plaatjes tegen, maar er zijn ook foto’s op internet die wel héél vreemd zijn. Wij hebben de afgelopen tijd de grappigste op een rij gezet.

Deze foto’s roepen heel veel vragen op:

1. Favoriet op de redactie: de zwangere vrouw op ski’s. Want er zijn zoveel vragen: wie heeft dit bedacht en waarom? Waar vind je een vrouw die zwanger in ondergoed op ski’s gaat staan? En waarvoor kan dit ooit gebruikt worden? Goed.

2. Wij maken echt heel anders ruzie dan deze 2 ‘boze’ mensen op bed:



3. En we hebben nog nooit iemand zó boos de oven zien schoonmaken (al begrijpen we wel heel goed dat het ook niet zo’n fijn klusje is):

4. Het lijkt op een sportteam, maar het is een heel serieuze vergadering die wordt afgetrapt met een soort kantooryell?

5. Het lijkt ons best een beetje spannend om met een laptop en in pak op een surfboard in zee te liggen. Ik-mag-niet-omvallen moet er door deze man zijn hoofd gaan:

6. Een computer die niet meewerkt kan heel vervelend zijn, maar dit is toch wel echt een beetje overdreven:

7. We kunnen heel veel redenen bedenken waarom deze foto echt heel raar is:

8. Een gevalletje ‘zeg het met bloemen’?



Beeld: iStock.