De lente is in volle gang en de zomer staat alweer bijna voor de deur. Het ideale moment om er lekker op uit te gaan! Ga met vrienden of met de (klein)kinderen op pad tijdens deze wandelquiz en maak kans op mooie prijzen.

Libelle samen met Bakker Bart

De temperaturen beginnen te stijgen, en dat betekent dat we er massaal op uit willen gaan. Ben je op zoek naar een leuke activiteit? Doe mee met Bart’s Wandelquiz en beantwoord allerlei vragen over de stad in jouw omgeving. Leuk voor met het gezin, maar ook gezellig om samen met vrienden te doen.

Kies je stad of thema

Tijdens Bart’s Wandelquiz beantwoord je via een app algemene kennisvragen en specifieke vragen over de stad in jouw omgeving. De quiz is te spelen in 25 steden in Nederland, dus er is altijd wel een locatie in de buurt. Speel je de quiz liever dichter bij huis? Dat kan ook. Maak een keuze tussen de thema’s Nederland, sport of natuur en doe de wandelquiz in je eigen woonplaats. Je kunt zelf je voorkeur aangeven in de app.

Win te gekke prijzen

Weet je de meeste vragen goed te beantwoorden? Dan maak je kans op te gekke prijzen! Win bijvoorbeeld kaarten voor een dagje Walibi of Beekse Bergen, krijg een JBL-speaker cadeau of ontvang een jaar lang gratis koffie thuis van Douwe Egberts. Neem een kijkje op de website om alle prijzen te bekijken.

Download de app

Bart’s Wandelquiz is een initatief van Bakker Bart en is een leuke activiteit voor jong en oud. Doe je ook mee? Bestel voor € 2,95 een inlogcode via bartswandelquiz.nl, download de gratis app in de Google Play Store of in de App Store en log in. Bij het bestellen van de inlogcode ontvang je er een gratis kopje koffie of cappuccino bij. De quiz kan de hele zomer gespeeld worden. Veel wandelplezier!