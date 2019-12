Grease is terug: na 40 jaar zijn Olivia en John weer Danny en Sandy

Er is bijna niemand die de filmklassieker Grease niet kent. En al ken je de film niet, dan wel de nummers.

Na meer dan 40 jaar zijn John Travolta (65) en Olivia Newton-John (71) weer helemaal in Grease-stijl.

Sterker nog: ze zien er weer net zo uit als Sandy en Danny, maar dan iets ouder. De twee kropen weer in de huid van hun personages voor een speciaal meezingevenement dat over hun kaskraker gaat. De film komt alweer uit 1978 – kun je het geloven?

Zelfde jurk

Het stoere leren jack van Danny, het zwoele en zoete gele jurkje van Sandy… Oh, we zijn gelijk terug in de tijd. Dit zijn overigens de originele outfits uit de echte film. Olivia laat op Instagram weten: “Voor het eerst sinds we de film maakten, hebben we de outfits weer aan! Ik ben zo gelukkig!”

“Grease is nog altijd het woord”, schrijft John zelf op Instagram.

John en Olivia vorig jaar nog samen op de rode loper:

