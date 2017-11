"Great British Bake Off" krijgt een kerstspecial

De finale van Great British Bake Off is nog maar net achter de rug of we kunnen ons alweer verheugen op nieuwe afleveringen in de Britse tent. Er komt namelijk een kerstspecial aan.

Twee feestelijke afleveringen staan op de planning. Daarin komen 4 bakkers uit voorgaande edities terug om onder toeziend oog van de Britse jury 3 bakuitdagingen aan te gaan. Helemaal in kerstsfeer, compleet mét foute kersttruien en muzikale gasten.

Heel Holland Bakt Kerst

Stiekem hopen wij dat er ook weer een Heel Holland Bakt Kerst-editie komt. In elk geval ligt er nét een Heel Holland Bakt kerstboek in de winkel. Vol lekkere baksels voor de feestdagen – van zelfgebakken kerstkoekjes tot spektakelstukken voor het kerstdiner – en tips voor een stressloze kerst.

Winnaar Hans

Op zondag 16 oktober jl. werd Hans uitgeroepen tot beste thuisbakker van Nederland. Met zijn 22 jaar is hij de jongste winnaar van Heel Holland Bakt ooit. Inmiddels heeft Hans zijn eigen bedrijfje ‘Hans Bakt’ opgericht. Hij wil workshops gaan geven en werkt aan zijn eerste bakboek.

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: BBC