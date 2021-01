Geen verveling in 2021: 16 seizoenen van ‘Grey’s Anatomy’ kijk je nu híer

De broek waar wij Nederlands waarschijnlijk zo’n tweederde van onze tijd in doorbrengen: jeans. Met deze hippe jeans zit je (letterlijk en figuurlijk) het hele jaar goed.

Het lijkt erop dat we het op de jaren 90 geïnspireerde silhouet van de heupbroek gaan inruilen voor een andere jaren negentig pasvorm: de ‘baggy’ of wijde jeans. En dat is goed nieuws.

Advertentie

Wijde jeans

Want wijde jeans zijn comfortabel, en thuis wil je je misschien wel iedere dag aankleden om een ritme aan te houden, maar tegelijk geen kleding aan die in je lichaam snijdt. Dat zal bij deze jeans met een omvang waar je met z’n tweeën in kunt wonen niet gebeuren. Daarbij is het nog steeds flatteus én een goede allrounder (supermarkt, thuiskantoor of bank; met deze broek zit je altijd goed).

Stylingtips heb je haast niet nodig (want: spijkerbroek) maar een iets aansluitende top als tegenhanger van de losse jeans is de outfit meteen in balans.

Een broek online bestellen een beetje tricky? Met dit trucje koop je de juiste jeansmaat zónder te passen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock