Griet Op de Beeck: "Door te stoppen met zwijgen heb ik iets kunnen betekenen voor anderen"

Sinds de Belgische schrijfster Griet Op de Beeck (44) vorig jaar vertelde dat ze tussen haar vijfde en negende door haar inmiddels overleden vader is misbruikt, ging het over weinig anders. Nu is het tijd voor een nieuwe fase: dit jaar schreef ze het Boekenweekgeschenk Gezien de feiten.

Begin 2016 zei je: ‘Ik vind niet dat een schrijver de verplichting heeft zijn hele hebben en houwen uit de doeken te doen.’ Waardoor dacht je daar eind 2017 anders over?

“Begin 2016 was ik er absoluut nog niet aan toe om de enorme schaamte te doorbreken. Jezelf door het trauma van misbruik heen werken, is een proces van jaren. Toen ik klaar was om over dat onderwerp te schrijven, juist om het taboe te doorbreken, om te laten zien hoe complex het probleem wel niet is, leek het me heel vreemd om vervolgens zelf dat taboe toch in stand te houden. Om die schaamte te blijven meedragen voor iets wat mij ook maar is aangedaan. Bovendien wilde ik als schrijver die, naar aanleiding van een trilogie met misbruik als thema, zeker vragen zou krijgen over de link met mijn eigen leven, de kans grijpen om iets te doen wat van betekenis zou kunnen zijn.”

Wat heeft alle commotie die ontstond met je gedaan?

“Het is een heftige tijd geweest, met groot verdriet. De wond was weer helemaal open. Dan komt er ook ruimte voor de diepste emotie die daarmee gepaard gaat. Natuurlijk is het pijnlijk als mensen die je niet kennen een mening over je hebben. Het heeft me ook geraakt dat er anders naar mijn roman Het beste wat we hebben werd gekeken. Mensen werden er wat bang van, merkte ik. Terwijl het een verhaal is met veel positivisme, waarin een man de confrontatie aangaat met het leven waarvan hij ooit dacht dat het altijd zo zou blijven. Misbruik is maar één van de vele thema’s. Tegelijk vind ik het ook bijzonder dat ik door te stoppen met zwijgen iets heb kunnen betekenen voor anderen. Dat blijkt wel uit de tweeduizend mails en berichten die ik heb gekregen. Je kunt als artiest veel kletsen over maatschappelijk engagement, of je kunt proberen om een verschil te maken. Ik zou het vandaag, met alles wat ik weet, alleen al daarom opnieuw doen.”

