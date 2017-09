De reden dat deze groepsfoto het internet rondgaat is afschuwelijk

Een groep jongens was zo druk bezig met het maken van een groepsfoto dat ze iets vreselijks over het hoofd zagen.

Het stel wilde in het water met de ‘hele’ club een selfie maken.

Pas later ontdekt

De scholieren waren druk met leuke kiekjes schieten dat ze niet merkten dat een klasgenoot op hetzelfde moment verdronk. Hij zwom achter de groep. Op de heftige foto’s is te zien hoe de knul kopje onder gaat. “Na het zwemmen hebben we niet gemerkt dat Vishwas niet meer aanwezig was”, zegt leerling Sumanth.

“Maar toen 1 van zijn vrienden de foto’s ging bekijken, zag hij een hoofd onder water gaan op de achtergrond. Hij lichtte meteen de leraar en zijn klasgenoten in. “Toen we in het water gingen zoeken naar hem, was hij al verdwenen.” Even later werd Vishwas levenloos aangetroffen door de politie. Volgens de ouders van de 17-jarige jongen hadden de leerkrachten beter moeten opletten en is het hun schuld dat hun zoon is overleden.

Zwemles

Het incident vond plaats in de Indiase stad Bangalore. In dit land is zwemles niet vanzelfsprekend en dus kunnen veel mensen zichzelf niet goed redden in het water.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter