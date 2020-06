Groningen en Den Haag laten zien dat een 1,5 meter demonstratie kan

Dinsdagavond vonden in Den Haag en Groningen demonstraties plaats tegen het racistische politiegeweld in Amerika. Beide demonstraties zijn keurig verlopen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand maatregel door de demonstranten.

Dit nadat er maandagavond na de demonstratie op de Dam in Amsterdam veel kritiek en onbegrip werd geuit door thuisblijvers. Bij dit protest met hetzelfde doel werd geen 1,5 meter afstand gehouden omdat het te druk was. Door de politie werd niet ingegrepen.

Den Haag

In Den Haag vond de demonstratie plaats op het Malieveld. De demonstratie zou eigenlijk op de Koekamp plaatsvinden, maar na het zien van de drukke beelden uit Amsterdam heeft de gemeente besloten het naar het veel grotere Malieveld te verplaatsen. De burgemeester heeft van tevoren geen maximum aantal mensen bepaald. Uiteindelijk zijn er naar schatting 1500 mensen komen demonstreren. Dit zorgde voor een halfvol Malieveld. De demonstranten hielden netjes 1,5 meter afstand en droegen mondkapjes. De organisatie had met kruizen op het gras aangegeven waar mensen moesten staan om de afstand te bewaren.

Groningen

In Groningen vond de demonstratie plaats op de Grote Markt. Tijdens de demonstratie was het dragen van mondkapjes verplicht. Dit werd door de demonstranten goed nageleefd. Ook werd er keurig afstand gehouden. Er demonstreerden 800 mensen op het plein. Dit maximale aantal werd van tevoren bepaald door de gemeente. Toen dit aantal werd bereikt, zorgden politieagenten, handhavers en beveiligers ervoor dat er niemand meer bij kon. Ook op dit plein heeft de organisatie vooraf met kruizen aangegeven waar demonstranten konden staan om de afstand tot elkaar te bewaren. Na de demonstraties in Amsterdam, Den Haag en Groningen, vindt er woensdagavond een demonstratie op het Schouwburgplein in Rotterdam plaats.

Beelden van de demonstratie in Den Haag:

Beelden van de demonstratie in Groningen:

Bron: Metro. Beeld: ANP