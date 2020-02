Groots met een zachte G: Guus Meeuwis komt terug met kinderconcerten

Omdat het vorig jaar zó’n succes was, komt Guus Meeuwis terug met Groots met een zachte G-kinderconcerten. Het concert vindt plaats in het Philips Stadion in het Eindhoven en is de tweede editie van Groots Junior.

Dat maakt de zanger vandaag bekend.

Speciaal team

Het is een extra speciaal jaar omdat Guus dit jaar zijn 15e Groots met een zachte G-jubileum viert. Hij heeft inmiddels meer dan 60 concerten voor volwassenen op zijn naam staan, maar voor kinderen is toch andere koek. Daarom heeft de Brabander een speciaal managementteam bij elkaar geroepen. Dat team bestaat uit 6 kinderen die hem op alle fronten adviseren tijdens de voorbereidingen.