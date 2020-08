Het grootste deel van Nederland heeft begrip voor mondkapjesplicht

Gezien de vaak grote drukte, vaak in grote steden, valt er wat te zeggen voor een verplichting om in bepaalde gebieden mondkapjes te dragen. 73 procent van de Nederlanders heeft er alvast begrip voor.

Amsterdam doet het, Rotterdam doet het. Toch vindt slechts 34 procent dat het dragen van een mondkapje verplicht zou moeten zijn, tegenover 44 procent die dat niet ziet zitten. Dat blijkt uit een representatieve peiling van onderzoeksbureau Markteffect.

“Duidelijk is dat ‘de Nederlander’ geen eenduidige mening heeft over het mondkapje”, zegt onderzoeksspecialist Krijn Vugts bij AD. “Driekwart heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht zou komen en zegt ‘dan moet het maar’, maar toch zijn meer mensen tégen zo’n verplichting dan voor.”

59 procent ziet een mondkapje niet zitten omdat het de ademhaling zou bemoeilijken. Een deel (16 procent) meent dat zich bij het dragen van een mondkapje minder goed aan andere regels te zullen houden. 7 op de 10 Nederlanders (69 procent) passen momenteel hun gedrag aan, zodat ze geen mondkapje hoeven te dragen.

Amsterdam en Rotterdam

Mondkapjes zijn vanaf 5 augustus verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. Bijvoorbeeld op delen van de Wallen en in drukke winkelstraten zoals de Kalverstraat is het verplicht om een mondkapje te dragen. Het gebod geldt tot in de winkels in deze gebieden. Dat is vooral nodig in gebieden waar 1,5 meter afstand houden niet altijd lukt. De stad heeft sinds begin juli te maken met grote belangstelling van toeristen en dagjesmensen en de besmettingen lijken op te lopen.

Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans bij AD is dit echter in strijd met de wet: “De gemeente kan niet zomaar een grondrecht inperken, in dit geval het recht op persoonlijke levenssfeer.” Het sterk aanraden kunnen de burgermeesters wel doen, maar een mondkapjesplicht instellen? “Dat moet de regering doen, dat kan niet op lokaal niveau.”

Bron: AD, Markteffect. Beeld: iStock